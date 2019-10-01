Как организовать документооборот при экспорте, узнали тюменские бизнесмены

| Фото: Торгово-промышленной палаты Тюменской области | Фото: Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Специалисты десяти предприятий малого и среднего бизнеса Тюменской области приняли участие в семинаре "Документационное сопровождение экспорта", сообщает Торгово-промышленная палата региона.

Семинар прошел в рамках реализации образовательной программы "Организация экспортной деятельности российских предприятий" при поддержке "Школы экспорта" Российского экспортного центра, ТПП и Центра поддержки экспорта Тюменской области.

Квалифицированный тренер рассказал слушателям о законодательных актах, определяющих документационное обеспечение экспортной сделки; тарифном и нетарифном государственном регулировании экспортной деятельности; документационном обеспечении процедуры экспортного контроля; нормах валютного законодательства; ситуациях проведения дополнительной валютной или таможенной экспертизы и порядке оформления документов валютного контроля.

По отзывам слушателей самыми полезными оказались практические примеры и кейсы, благодаря которым они научились самостоятельно заполнять документы.

После обучения они получили сертификаты об участии в семинаре "Документационное сопровождение экспорта".

За время обучения по образовательной программе Российского экспортного центра в 2018 году очные занятия уже посетили более 120 слушателей – региональных представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортной деятельности.

Оставить заявку на обучение и подробнее ознакомиться с Образовательной программой РЭЦ можно на сайте www.exportedu.ru.