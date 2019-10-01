Победителей конкурса проектов общественных пространств для вузов определят в России

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Конкурс проектов общественных пространств для университетов в рамках программы "100 городских лидеров" объявил Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив, сообщает пресс-служба АСИ.

Каждую неделю с 21 октября по 1 декабря идеи вузов будут размещаться для голосования на платформе 100gorodov.ru. Еженедельно специалисты будут определять проекты-финалисты, которые на втором этапе конкурса поборются за звание победителя. Финалист первой недели голосования будет объявлен 28 октября.

"В рамках образовательного интенсива "Остров 10–22", который прошел в июле в Сколково, мы апробировали методичку, позволяющую любому университету страны стать комфортным местом не только для учебы. С тех пор агентство получило от вузов десятки запросов на поддержку, и мы решили, что необходимо провести конкурс. Какое пространство нужно университету и городу, будут решать жители, студенты и преподаватели", - отметила руководитель центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Шесть университетов выйдут в полуфинал на стадию доработки концепции мастер-плана территории и при помощи соучаствующего проектирования усовершенствуют свои концепции развития пространств. Также через голосование будут отобраны три проекта-победителя. Их доработка и реализация пройдут в рамках экспертных кэмпов, которые состоятся весной 2020 года на территории вузов, вышедших в финал. Кэмпы проведет центр городских компетенций АСИ при участии специалистов по созданию общественных пространств.

"Реализованные проекты войдут в Атлас практик соучастия и вовлечения жителей как лучшие примеры создания комфортной городской среды", - сообщила Татьяна Журавлева.

В первой пятерке вузов, подавших заявки на конкурс, университеты Кирова, Петрозаводска, Иркутска, Самары и Ульяновска. Проголосовать за их идеи по преобразованию пространств можно по ссылке.