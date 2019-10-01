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В Тюмени арестовали обвиняемого в убийстве 16-летней девушки

Происшествия, 14:32 23 октября 2019

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

38-летнего жителя Тюмени, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки, заключили под стражу, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 8 сентября около 13 часов в одной из квартир в доме на ул. Ткацкий проезд в Тюмени обнаружили тело несовершеннолетней. Она была задушена.

19 октября правоохранители задержали подозреваемого. Известно, что тюменец был ранее судим за особо тяжкое и тяжкие преступления. Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Он признал вину.

Злоумышленник находится под стражей. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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# следователи , убийство

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