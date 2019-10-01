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Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств для спорткомплекса "Олимпия"

Губернатор, 17:46 23 октября 2019

https://admtyumen.ru | Фото: https://admtyumen.ru

Распоряжение о выделении средств на оснащение спорткомплекса "Олимпия" в селе Мальково Тюменского района подписал губернатор Александр Моор на заседании президиума регионального правительства 23 октября.

Деньги направят на приобретение специализированной техники, оборудования, мебели и инвентаря.

"В этом году стартовал национальный проект – "Спорт – норма жизни". Основная его цель – создание условий для занятий физической культурой и спортом. Мы уже многие годы целенаправленно двигаемся в этом направлении. Только за последние 5 лет введено в эксплуатацию около 400 объектов спорта. Сейчас в регионе действуют 3 тысячи 700 спортивных сооружений. За время реализации национального проекта запланировано строительство и реконструкция еще ряда спортивных объектов", – отметил глава региона.

Напомним, строительство нового двухэтажного спорткомплекса общей площадью более 2,5 тыс. кв. метров завершится до конца года. Строителями выполнены работы по остеклению фасада, смонтирована автономная газовая котельная.

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# спорткомплекс , Тюменский район

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