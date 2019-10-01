О роли России в мировой повестке поговорят студенты и эксперты
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Встреча студентов и экспертов начнется в ТИУ (ул. Мельникайте, 70, аудитория 903) 25 октября в 17 часов. Диалог будет посвящен теме: "Россия и мир: понимание будущего", сообщает Студцентр Тюменской области.
Спикеры: Армен Гаспарян, историк, журналист, ведущий радиостанции "Вести ФМ"; Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН; Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН; Павел Фельдман, кандидат
Вход по регистрации по ссылке.