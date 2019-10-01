В Тюменском районе отмечают рост ОРВИ

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Более 550 человек с признаками ОРВИ обратились в медучреждения Тюменского района с 14 по 20 октября, сообщает администрация муниципалитета.

Медики отмечают сезонную заболеваемость респираторно-вирусными инфекциями, при этом случаев гриппа диагностировано не было.

В районе продолжается прививочная кампания: 45 % населения района привито от гриппа с начала кампании. Это пять тысяч детей и 16 тыс. 500 взрослых.

Также специалистами областной больницы № 19 разработан "Алгоритм действий при возникновении групповой заболеваемости ОРВИ и гриппом", который направлен во все филиалы больницы и образовательные учреждения на территории Тюменского района. Во все медицинские подразделения направлены и рекомендации по лечению гриппа.