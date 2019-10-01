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Тюменец остался без машины из-за долга по алиментам

Общество, 12:45 24 октября 2019

ФССП России во Вконтакте | Фото: ФССП России во Вконтакте

Тюменец, задолжавший алименты на 400 тыс. рублей, остался без автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УФССП России. Lexus должника был арестован прямо на служебной парковке.

Поскольку на телефонные звонки должник не отвечал, судебный пристав-исполнитель приехала к нему на работу. На встречу с сотрудником службы мужчина вышел только после установки автомобиля на эвакуатор.

Должнику по алиментам пришлось оставить свой автомобиль в счет погашения задолженности.

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# алименты , судебные приставы

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