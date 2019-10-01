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Тюменский дзюдоист выступит на татами "Большого шлема" в Абу-Даби

Спорт, 11:28 24 октября 2019

центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | Фото: центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

Тюменец Казбек Занкишиев проверит свои силы на татами Абу-Даби 24 октября, сообщает центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Участие в престижном турнире серии "Большой шлем" по дзюдо среди мужчин и женщин примут более 500 спортсменов из 95 стран мира.

Представитель Тюмени, подопечный тренера Данила Воловича, будет бороться в весовой категории до 100 кг, в которой заявлены 39 дзюдоистов. Ранее Казбек одержал уверенную победу на турнире "Гран-при" в Ташкенте.

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# Абу-Даби , Арабские Эмираты , дзюдо

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