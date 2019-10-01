Новые ЛиАЗы ждут горожан на экскурсию на Городской площади

| Фото: пресс-служба ПАТП №1 и ПАТП №2 | Фото: пресс-служба ПАТП №1 и ПАТП №2

Новые пассажирские автобусы могут осмотреть тюменцы и убедиться в их комфортности. ЛиАЗы припаркованы на Городской площади 24 октября и будут принимать гостей до 13 часов, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Автобусы оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, зарядками для мобильных устройств, а также отсеками для служебного пользования. По техническому заданию зеленые автобусы были забрендированы еще на заводе. В салоне размещена вся необходимая информация, включая аудиоинформирование для пассажиров и приветствия на дверях.

В новых автобусах можно видеть терминалы для самостоятельной оплаты проезда. Это планы, в настоящее время доля безналичных платежей в пассажирском транспорте уже составляет 75 %.

В августе с Ликинского автобусного завода в Тюмень поступило 30 новых автобусов, работающих на газу, до этого по городу курсировало 10 подобных ЛиАЗов. На этом обновление подвижного состава в сторону газомоторной техники не закончилось. Такой современный транспорт в два раза выгоднее в эксплуатации, чем автобусы, работающие на бензине.

Всего ежедневно на линию выходит 1 тыс. 166 пассажирских автобусов. Средний возраст их составляет 4,5 года.