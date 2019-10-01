"Отряды мэра" представят на выставке "Тюменская марка"

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Программу летней занятости подростков "Отряды мэра" представят на выставке "Тюменская марка", которая пройдет в спорткомплексе "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) 26 и 27 октября, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Программу, которая в 2019 году отметила 20-летие под брендом "Отряды мэра", презентуют на выставке местных производителей и представителей сферы услуг впервые.

Напомним, "Отряды мэра" — это профориентационный проект, который позволяет подросткам 14-17 лет получить официальный трудовой опыт во время летних каникул. Ежегодно увеличивается количество мест и количество направлений деятельности. В 2019 году за четыре смены закрыли четыре тыс. 200 вакансий. Ребята трудились более чем по 40 специальностям, среди которых благоустройство парков, скверов, дворов, работа в библиотеках, поликлиниках, школах, на производстве. Большой популярностью у подростков пользуются творческие направления – молодежный пресс-центр "Спектр-М", концертная бригада "Кураж", детское экскурсионное бюро "Любимый город".

Участвуя в выставке "Тюменская марка", организаторы проекта "Отряды мэра" планируют выстроить прямой диалог с работодателями, чтобы привлечь их к совместной профориентационной работе с молодежью. Это позволит расширить круг специальностей, доступных подросткам, добавит современные, востребованные направления работы.