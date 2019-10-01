Тюменские гимнастки привезли бронзу из Таллина

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменская команда "Аврора Рассвет" выступила на Международном турнире по эстетической гимнастике "IFAGG Tallinn Trophy" в Таллине, городской департамент по спорту и молодежной политике.

Честь России в возрастной категории 10-12 лет отстаивали две сборные: тюменская "Аврора Рассвет" и краснодарская "Небеса Радуга", которая в итоге заняла пятое место. На четвертой ступени пьедестала почета оказались гимнастки из Эстонии.

Воспитанницы детско-юношеской спортивной школы "Рубин" заняли третье место. Медали с золотым и серебряным отливом достались командам из Финляндии "Team Protonit" и "Team Minetit".

"У нас очень слаженная команда, в этом и заключается секрет нашего успеха. Когда приехали на соревнования, прекрасно знали, что нас ждет. Это же международные соревнования, значит, соперники очень серьезные. Особенно хочется отметить участниц из Финляндии, которые и заняли первое и второе призовые места", - поделилась своими впечатлениями гимнастка Екатерина Осокина.