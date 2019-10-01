Новый ФАП открыли в Ишимском районе

| Фото: администрация Ишимского района | Фото: администрация Ишимского района

Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта в дер. Борисовка Ишимского района прошло 24 октября, сообщает администрация муниципалитета.

Площадь ФАПа 60 кв.метров включает смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, место для ожидания приема пациентами, а также санузел и раздевалку для персонала. Здание подключено к необходимым коммуникациям, имеется горячая вода. Созданы комфортные условия как для медработников, так и пациентов – установлены столы, шкафы, кушетки, пеленальный столик.

В дер. Борисовка проживает 180 человек, в том числе 39 детей. Медицинская помощь жителям деревни до сегодняшнего дня оказывалась выездными специалистами Карасульской врачебной амбулатории в аварийном здании.

В 2020 году по нацпроекту "Здравоохранение" областная больница №4 Ишима получит еще семь модульных фельдшерско-акушерских пунктов, шесть из которых будут установлены в Ишимском районе, в деревнях: Клепиково, Савино, Бутусово, Синицына, Пахомово, Малоудалово.