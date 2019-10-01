Юные мультипликаторы Ишима отметят годовщину студии "Мультавангард"

| Фото: студии "Мультавангард" | Фото: студии "Мультавангард"

На день рождения приглашает ишимских ребят студия анимации "Мультавангард" 27 октября. Мероприятие приурочено к Международному дню анимации.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель студии, библиотекарь библиотеки им. А.И. Васильева Лилия Митина.

По ее словам, любителей мультиков ждет много сюрпризов. Во-первых, участникам студии будут вручены дипломы международного конкурса "Приземлился ли орел?" на польском языке. Продолжит программу игровое шоу, где с детьми встретятся персонажи мультфильмов – ростовые куклы фиксики, Маша и Медведь и любознательный Буба.

С гостями проведут мастер-класс "Анимация иллюзий", где детям расскажут, как и когда родилась анимация, покажут знаменитую птицу в клетке и чудеса анимации. Продолжит праздник чаепитие и именинный фруктовый пирог, а завершит программу беспроигрышная лотерея.

За год существования студии ребята сняли 12 мультфильмов в разных техниках, завоевали призовые места в нескольких конкурсах, приняли участие во всероссийской акции к 230- летнему юбилею А. С. Пушкина в июне 2019 года и сняли про него мультфильм в теневой технике.

Сейчас юные мультипликаторы создают двенадцатую работу – мультфильм в технике ЛЕГО-анимация по произведению Кира Булычева.

"Ребята осваивают все более сложные техники. В планах – привлечение специалистов для проведения мастер-классов по фотосъемке, постановке света, речевому развитию, участие в конкурсах по нашему направлению деятельности. Привлекаем к работе спонсоров, с нами начал сотрудничество кредитный потребительский кооператив", - рассказала Лилия Митина.

Она назвала особо творческих и увлеченных школьников студии - Александр, Андрей и Алина Шкуновы, Полина Филева, Климентий и Веста Ефимовы, Катя и Павел Фалеевы, Катя Туркова и Егор Солодовников.

Напомним, первая в Ишиме студия анимации была создана в сентябре 2018 года в библиотеке им. А. И. Васильева. Занятия в студии дают уникальную возможность ребенку понять, что такое мультипликация, и самостоятельно придумать, нарисовать, снять, озвучить свой собственный мультфильм.

За время работы студии ее участники научились снимать мультфильмы в техниках "бумажная перекладка", "коллаж", "пластилиновая", "оригами", stop-motion, попробовали себя в роли сценаристов, художников-мультипликаторов и звукорежиссеров. На занятиях ребята читают стихи, сказки, знакомятся с творчеством разных писателей, придумывают сценарии будущих мультиков, готовят декорации и героев, рисуют, лепят из пластилина. Самому младшему мультипликатору 4 года, а старшему – 12 лет.

Инна Кондрашкина