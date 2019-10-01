Победители чемпионата кейсов соберутся в Тюмени

| Фото: Администрация Бердюжского муниципального района | Фото: Администрация Бердюжского муниципального района

22 команды школьников решали кейс по актуализации рабочих профессий на отборочном чемпионате. Первое место заняла команда средней школы № 1 из Голышманово, сообщает администрация Бердюжского района.

Генерация идей по поставленной цели заняла у команд 40 минут. Можно было пользоваться интернетом. На защиту проекта отводилось пять минут, включая ответы на вопросы экспертов.

Второе место получила ишимская команда "Молния", на третьем - школьники из команды "220 Вольт" с. Абатское. Лучшей командой по результатам онлайн-голосования стали "Незабудки".

Эксперты отметили путевкой на финал чемпионата команды "Nazvanie" из Голышманово, "Знатоки" из с. Окунево, "Голышмановская СОШ №2", "Позитив" из Казанское, "Созвездие" из с. Балаганы и "Бердюжье TEAM".

Лучшие участники получили подарки на память от партнеров проекта. Победители будут защищать свои проекты в финале, который состоится 30 ноября в Тюмени.