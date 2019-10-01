Новый турниковый комплекс оценят ишимские воркаутеры

| Фото: Артема Елисеева | Фото: Артема Елисеева

Новую воркаут-площадку откроют в Ишиме на ул. 40 лет Победы 26 октября. Она соответствует всем стандартам Street Workout.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал председатель общественной молодежной палаты при Ишимской городской думе Артем Елисеев.

"В Ишиме более 60 человек занимаются воркаутом регулярно. Своими тренировками ребята пропагандируют здоровый образ жизни и правильный смысл молодежной политики в целом. Воркаут в Ишиме сегодня находится на пике популярности, молодежь прикладывает все усилия, чтоб в 2019 году запустить воркаут-центр, который позволит продолжать тренировки зимой и поможет готовить атлетов для соревнований различного уровня", - подчеркнул молодежный лидер.

Он добавил, что команда города по воркауту сформировалась во многом благодаря работе общественной молодежной палаты при Ишимской городской думе. С начала года молодые парламентарии при поддержке тюменских депутатов и местных властей провели пять городских и два межрегиональных чемпионата по воркауту, в которых приняли участие более 120 спортсменов из Тюмени, Омска, Екатеринбурга, Кургана и Ишима.

Турниковый комплекс возвели при поддержке местного предпринимателя, место для его строительства выбирали всем миром. Для этого в соцсетях был объявлен конкурс, где горожанам предложили на выбор 10 районов города. Из 4 тыс. участников голосования 1 тыс. 500 человек проголосовали за район "сороковки", поэтому воркаут-площадку установили именно там, вблизи березовой рощи.

На открытие приедет команда Тюменской области по воркауту, которая вместе с хозяевами проведет для горожан мастер-классы и розыгрыш призов.

"Надеюсь, что турниковый комплекс будет востребован и позволит большему количеству людей заниматься спортом и быть здоровыми", - подытожил Артем Елисеев.

Инна Кондрашкина