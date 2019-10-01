Ямальцы лидировали по заявкам на "Лидеры России 2020"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Ямало-Ненецкий округ лидировал по наибольшему числу заявок в Уральском федеральном округе на участие в конкурсе "Лидеры России", сообщает информационное агентство "Север-Пресс".

По данным интернет-издания, на втором месте по УФО находится Югра, третье место у Свердловской области. Кроме того Ямал вошел в тройку регионов с высокой активностью подачи заявок на конкурс "Лидеры России 2020": наибольшую инициативность проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого АО, отметил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

"Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23 часа 59 минут. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии", — сообщил Алексей Комиссаров.

Всего с момента старта заявочной кампании поступило более 180 тыс. заявок из всех регионов России и 64 стран мира. Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России. Дополнительная информация на официальном сайте конкурса ЛидерыРоссии.рф.