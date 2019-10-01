Тюменские молодежные сообщества сразятся в интеллектуальной игре

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень ВКонтакте | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень ВКонтакте

Шоу-игра "Где логика: битва сообществ" состоится 29 октября в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1). Игроки сразятся в интеллектуальной игре и проверят свою эрудицию.

Участники битвы — молодежные сообщества. На первом этапе их лидерам предстоит записать видеообращение. А 29 числа они проявят свои знания и навыки на турнире, их ждет разминочное испытание, командное и конкурс капитанов. Лучшим станет сообщество, которое наберет наибольшее количество баллов, сообщает Moi-portal.ru

"Формат поединка поможет сообществам лучше узнать о деятельности друг друга, поделиться идеями и лайфхакакми, а также наладить контакт для будущего сотрудничества", — отметил руководитель конкурса проектов "Моя идея" Алексей Суворов.

Организаторы события планируют и дальше проводить подобные состязания для представителей разных сообществ. Подробнее об этом можно узнать в группе мультицентра во ВКонтакте.