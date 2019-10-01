Губернатор поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

С профессиональным праздником поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что автотранспортный комплекс играет важную роль в системе жизнеобеспечения региона. Ежедневно своевременно и оперативно доставляется большое количество грузов. На регулярных перевозках пассажиров и багажа в области задействовано более двух тысяч единиц транспорта, которые каждый день совершают рейсы в самые отдаленные территории. Только в 2019 году было перевезено более 8 млн пассажиров.

"За этими цифрами стоит добросовестный труд квалифицированных специалистов, которые выбрали делом своей жизни пассажирские и грузовые перевозки, и тех, кто круглый год обеспечивает надежность и безопасность техники. От вашей слаженной и качественной работы напрямую зависит социально-экономическая стабильность, развитие других сфер и отраслей, мобильность тюменцев, укрепление внутренних и межрегиональных связей", - подчеркнул губернатор.

Александр Моор выразил уверенность что работники отрасли и дальше будут стремиться внести весомый вклад в благополучие региона, а высокий профессионализм и большое чувство ответственности позволят эффективно обеспечивать бесперебойную работу автотранспорта.

Особые слова благодарность губернатор высказал в адрес ветеранов отрасли, подчеркнув, что лучшие традиции передаются из поколения в поколение.