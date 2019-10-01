Иван Квитка: Тюменская область активно участвует в реализации национальных проектов

| Фото: Пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: Пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

В рамках информационной системы "Вся Россия" сформирована единая база мониторинга национальных объектов. Такой механизм позволяет оперативно оценивать достигнутые результаты и при необходимости корректировать рабочие моменты. От Тюменской области в электронную систему занесено 493 объекта.

Об этом сказал депутат Государственной думы РФ Иван Квитка в ходе выездного совещания у полномочного представителя президента РФ в УФО, где обсудили реализацию национальных проектов в Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Депутат отметил, что Тюменская область активно участвует в реализации национальных проектов. Серьезное финансирование для выполнения стратегических задач предусмотрено в бюджетах всех уровней, большая часть средств выделяется из регионального бюджета.

"Сегодня мы видим, как преображается наш регион, меняются к лучшему муниципальные образования. Важно, чтобы расходы на нацпроекты стали реальными результатами. Именно поэтому для детального анализа эффективности реализации нацпроектов и сбора объективной информации о распределении выделенных средств "Единая Россия" создала систему депутатского контроля в регионах", - заявил Иван Квитка.

В регионе создана "дорожная карта" всех этапов реализации национальных проектов. По словам депутата, ее информация регулярно дополняется: "Она касается строительства детских садов, спортивных и социальных объектов, благоустройства придомовых и общественных территорий. Большая часть объектов относится к нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Напомним, в регионе отремонтировано 400 объектов протяженностью 500 километров. Общий план на 2019 год выполнен на 90%. Продолжаются работы по устройству освещения и ремонту мостовых сооружений. Тюменская область находится в лидерах, как и Московская область, по реализации данного нацпроекта по объему и количеству объектов.

Иван Квитка подчеркнул, что за каждым объектом нацпроекта закреплены депутаты Государственной думы, Тюменской областной думы и депутаты представительных органов местного самоуправления.

"Проводится контроль расходования бюджетных средств. Парламентарии выезжают на места, оценивают степень готовности объектов и при необходимости помогают в решении проблем. Так, на федеральном уровне в ближайшее время будет урегулирован один из основных вопросов, волнующих регионы. Он связан с длительными сроками поступления межбюджетных трансфертов, которые предусмотрены на реализацию нацпроектов. Будут приняты дополнительные изменения в законы и нормативные акты, они обеспечат поступление финансовых средств в регионы уже с января, а не в течение всего года, как это было ранее. Соответственно, субъекты будут знать точно, сколько средств они направят на исполнение национальных проектов. Уверен, это позволит повысить эффективность их реализации", – рассказал он.