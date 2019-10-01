Тюменский проект "Содействие" обсудят на конференции

Практическая конференция "Реализация проекта "Содействие" как инновационная технология работы по профилактике правонарушений и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних, социализации и реабилитации подростков, находящихся в конфликте с законом" состоится в Областном центре профилактики и реабилитации 29 октября.

Как сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области, с 11 до 16 часов 30 минут в рамках работы конференции пройдет пленарное заседание, где выступят представители УНК УМВД России по Тюменской области, представители Областного наркологического диспансера. Опытом организации по реализации мероприятий проекта поделятся участники проекта из муниципальных районов, показавшие наиболее эффективные и интересные практики.

В продолжении конференции для специалистов будут организованы стажировочные площадки, где они смогут получить новые знания и навыки по организации работы лабораторий, а также обменяться опытом, обсудить планы. Всего в рамках практической конференции "Содействие" примут участие более 60 человек.

Проект "Содействие" реализует в Тюменской области с апреля 2019 года Областной центр профилактики и реабилитации при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). В настоящее время в проекте принимают участие 76 подростков из 13 муниципальных районов юга Тюменской области.

Основные мероприятия проекта в рамках работы "Лаборатории спорта и оздоровления", "Лаборатории творчества и продуктивного реабилитационного досуга", "Лаборатории психоэмоциональной разгрузки и развития личности" проводят специалисты учреждений системы профилактики в муниципальных районах-участниках проекта. Часть мероприятий проводят общественные организации. Так, мероприятия для ребят целевой группы провели такие организации, как "Лабиринт", "Детский центр "ГринЛандия" и "База героев".

С июня по сентябрь 2019 года состоялись более 100 тренинговых занятий, более 70 релаксационных мероприятий, а также мероприятия спортивной и творческой направленности, мастер-классы по работе со звуковым и световым оборудованием, мастер-классы по работе на типографском оборудовании.

Подростки целевой группы принимают участие в социальных акциях, участвуют в постановках, организуют спортивные и творческие мероприятия для сверстников и детей младшего возраста.

К участию в мероприятиях лабораторий вовлекаются не только подростки целевой группы проекта, но и ребята, находящиеся в ближайшем окружении. К мероприятиям проекта присоединилось более 300 ребят из числа родственники и друзей, одноклассников и ребят, занимающихся в одной секции или кружке.

Для укрепления семейных ценностей и нормализации внутрисемейных отношений в мероприятиях проекта принимают участие и родители (законные представители) несовершеннолетних. Для них проводятся лектории, индивидуальные консультации, совместные мероприятия с детьми.

Часть подростков включается в стационарные реабилитационные программы Областного центра профилактики и реабилитации. Так, 24 подростка из числа целевой группы прошли реабилитацию в рамках краткосрочной реабилитационной смены в июле 2019 года и 22 подростка включены в реабилитационный процесс в настоящее время.

К 2020 году в проект планируется привлечь более 80 подростков целевой группы.