Проверить географическую эрудицию онлайн можно до 31 октября

Картина "Молчание" художника Михаила Нестерова | Фото: dic.rgo.ru Картина "Молчание" художника Михаила Нестерова | Фото: dic.rgo.ru

Географический диктант-2019 можно написать онлайн до 31 октября 14 часов по московскому времени.

Географический диктант представляет собой двухэтапное тестирование. Первый этап состоит из 10 базовых вопросов, второй - из 30 вопросов на эрудицию. На выполнение дается 45 минут. Интеллектуальные задачи разного уровня сложности коснулись не только традиционной географии в ее школьном понимании, а также географии литературы и географии культуры.

Как сообщают организаторы, вопросы для диктанта готовили эксперты интеллектуальной викторины "Своя игра" — официального партнера просветительской акции Русского географического общества.

"Мы старались по возможности разнообразить тематику, так что в диктанте есть вопросы по географии в литературе или географии в живописи. Чтобы придумать качественный вопрос, для начала надо найти необычные факты. Мы их везде ищем — в справочниках, книгах, интернете, дневниках путешественников… Потом обрамляем эти факты таким образом, чтобы на вопрос было интересно отвечать, тут и начинается творчество", — рассказал о работе автор вопросов географического диктанта-2019, редактор "Своей игры" Дмитрий Борок.

К примеру, эрудиты спрашивают тестируемых название архипелага, который изобразил художник Михаил Нестеров на картине "Молчание", где автор побывал в 1901 году во время путешествия по Белому морю (Соловецкие острова).

Поклонники русской классики легко вспомнят ответ на вопрос: "Побывав у уральских казаков в Бердской станице, провозглашённой Емельяном Пугачёвым столицей, Пушкин записал: "В Берде Пугачёв был любим; его казаки никого не обижали". Ныне Берда вошла в состав областного центра. Выберите его из списка: Волгоград, Липецк, Оренбург, Смоленск".

В задании можно встретить вопрос, территорию какого из четырех предложенных субъектов Российской Федерации не пересекает Северный полярный круг? В вариантах ответа Мурманская, Новгородская области, Чукотский и Ненецкий автономный округ.

Жителям большой Тюменской области не составит труда ответить: коренных жителей какого российского региона раньше называли остяками и вогулами?

Знатоки истории легко ответят о месте в Сибири, которое во времена Петра I назвали "огнедышащей горой" и что сегодня добывают в Кузнецком бассейне.

Пройти тест онлайн можно здесь. Виртуальный диктант дает моментальный результат. Правильные ответы на задания организаторы опубликуют 1 ноября.

Напомним, географический диктант проходит в России пятый год, столько же его пишут в Тюмени. Просветительская акция РГО прошла в областной столице 27 октября на 13 площадках. Сбор выполненных тестов продлится до 31 октября. Результаты написанного диктанта по номеру бланка или QR-коду можно будет узнать с 29 ноября на сайте РГО.

Ирина Ромашкина