В Тобольске проверили качество воды на новых водозаборах

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Специалисты по производственному контролю АО "СУЭНКО" проверили воду на новых водозаборах, которые в конце сентября запустили в Тобольске.

Напомним, тогда в открытии водозаборов принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что региональное правительство активно работает над реализацией федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология". "Использование механизма частно-государственного партнерства позволило успешно завершить реконструкцию водозаборов. В результате решена важная задача по обеспечению жителей Тобольска качественной питьевой водой и надежным водоснабжением. Надеюсь, в ближайшее время тоболяки почувствуют это на себе", – сказал губернатор во время церемонии открытия.

Как сообщает пресс-служба АО "СУЭНКО", улучшение качества воды в Тобольске подтверждают потребители и результаты производственного контроля. Ушли природные примеси и загрязнители, улучшились органолептические свойства – прозрачность, цвет, запах, вкус.

Тоболяки отметили, что после ввода водозаборов исчезли посторонние привкусы, воду стало приятно пить. "Вода стала намного лучше, чем раньше. Не боимся даже пить сразу из-под крана. Радует, что чайники, стиральные машины и смесители теперь будут дольше служить. Меньше ремонта и затрат. Раньше все забивалось налетом и накипью, приходилось постоянно чистить", – говорят жители п. Сумкино.

Отзывы тоболяков подтверждают эксперты. Специалисты по производственному контролю сравнили "новую" воду с пробами, взятыми полгода назад. Тогда показатели находились на низком уровне, близком к предельно допустимому согласно санитарному законодательству.

Сейчас в подаваемой воде из Сумкинского водозабора содержание марганца и железа меньше на 40%, нитратов и нитритов на 20%. Показатель мутности, от которого зависит развитие микроорганизмов снизился на 10%.

Соколовский водозабор обеспечивает тоболяков водой через единую систему водоснабжения вместе с Жуковским водозабором. Изменения также значительные. Содержание ортофосфатов снизилось на 25 %, хлоридов – на 20 %, сульфатов на 15 %. Уровень нитритов и нитратов, фторидов, щелочность стал меньше на 10%, мутность – на 5%.

"Для получения воды питьевого качества на объектах внедрена технологическая схема очистки подземных вод от различных загрязнений. Применяется современные высокоэффективные фильтрующие материалы и оборудование", – отмечает директор АО "СУЭНКО" Данил Анучин.

В Сумкино установлена система обратного осмоса, способная сделать любую воду кристально чистой. Механизм устроен так, что вода под давлением прогоняется через специальный мембранный фильтр, который способен пропускать только молекулы воды.

СУЭНКО отказалась от использования жидкого хлора при обеззараживании воды, применение которого в случае утечки является повышенной опасностью для окружающей среды и населения.

Ежедневный производственный контроль гарантирует стабильность качества воды. Обязательными точками отбора проб являются: скважины, резервуары воды после очистки, установка ультрафиолетового обеззараживания, резервуары перед подачей воды потребителю и водоразборные колонки поселка. Программы производственного контроля утверждены региональным Роспотребнадзором.