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В детском саду Ялуторовска прошла учебная эвакуация

Общество, 18:21 29 октября 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожарно-тактические занятия прошли в детском саду "Солнышко" в Ялуторовске, сообщает МЧС России по Тюменской области.

По замыслу тренировки, пожар возник из-за короткого замыкания, создалось задымление на этажах учреждения. Дежурный персонал детсада сообщил о возгорании, включил систему оповещения о пожаре и эвакуировал детей. Прибывшие на место подразделения 81-й пожарно-спасательной части ликвидировал условный пожар.

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# детский сад , учения , Ялуторовск

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