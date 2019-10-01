В детском саду Ялуторовска прошла учебная эвакуация
| Фото: МЧС России по Тюменской области
Пожарно-тактические занятия прошли в детском саду "Солнышко" в Ялуторовске, сообщает МЧС России по Тюменской области.
По замыслу тренировки, пожар возник из-за короткого замыкания, создалось задымление на этажах учреждения. Дежурный персонал детсада сообщил о возгорании, включил систему оповещения о пожаре и эвакуировал детей. Прибывшие на место подразделения 81-й пожарно-спасательной части ликвидировал условный пожар.