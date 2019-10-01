В спартакиаде среди работников АО "Транснефть-Сибирь" назвали победителей

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

280 человек приняли участие в спартакиаде работников АО "Транснефть-Сибирь", которая состоялась на базе санатория "Хвойный" в Тюмени 26-27 октября. На старты вышли 14 команд - работники всех подразделений предприятия от Тюмени до Нового Уренгоя и члены их семей, сообщает пресс-служба компании.

Участники спартакиады соревновались в личном и командном первенствах в шахматах, мини-футболе, плавании, пулевой стрельбе и легкой атлетике. В результате первое место было присуждено команде Уренгойского управления магистральных нефтепроводов. На втором месте – сборная Нижневартовского управления, третье место заняла команда Урайского управления магистральных нефтепроводов.

АО "Транснефть-Сибирь" поддерживает стремление сотрудников вести активный и здоровый образ жизни и традиционно создает условия для занятий спортом. "На регулярной основе спортивные залы и бассейны посещают более 4 тысяч 500 наших работников. Их достижения мы можем видеть не только на корпоративных соревнованиях. Они успешно защищают честь предприятия в городских и областных соревнованиях. Главным спортивным достижением этого года стала победа нашей сборной команды в спартакиаде трудовых коллективов Тюменской области", – отметил председатель объединенного профсоюзного комитета АО "Транснефть-Сибирь" Евгений Кирьянов.