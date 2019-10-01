Тобольские волонтеры участвовали в международном форуме в Перми

| Фото: КДМ Тобольск | Фото: КДМ Тобольск

Представители тобольского добровольчества приняли участие в Пермском международном форуме добровольцев, сообщает городская администрация.

За два дня они посетили 30 образовательных площадок, форсайт-сессий и воркшопов. Переняли полезный опыт, получили ответы на волнующие вопросы в области развития инфраструктуры добровольчества, наставничества, инклюзивного волонтерства, социального предпринимательства, развития международного сотрудничества. Кроме того, участники побывали на ночном показе международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы "Лампа".

Как рассказала куратор центра добровольческого движения Тобольска Любовь Фаттахова, на международном форуме можно поделится опытом волонтерской деятельности, наладить сотрудничество с экспертами.

"Меня интересовали добровольческие инициативы в области наставничества, корпоративного волонтерства и международного сотрудничества. Все идеи теперь будем обсуждать в Тобольске. Студенчество, возможно, заинтересуется современными практиками в области международного сотрудничества, и могут стать участниками европейского волонтерского проекта. Фильмы и социальные ролики кинофестиваля "Лампа" рекомендуем к просмотру и обсуждению в каждом волонтерском отряде", - отметила Любовь Фаттахова.

Пермский международный форум добровольцев – это многокомпонентная площадка, где ежегодно определяются векторы развития волонтерства, формируется "дорожная карта" реализации гражданских инициатив, складываются долгосрочные партнерские отношения.