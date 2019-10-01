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Приговор убившему больную мать тюменцу вступил в силу

Происшествия, 15:16 29 октября 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Приговор, вынесенный жителю Тюмени за убийство больной матери, вступил в силу 28 октября, сообщает Калининский районный суд города.

Мужчина проживал в квартире вместе с матерью, которая болела и плохо ходила. В мае 2019 года он решил ее убить. Злоумышленник взял кресло и избил им женщину. Множественные удары пришли по голове и телу. Женщина скончалась на месте.

На суде злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном. Мужчине назначали наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии строгого режима. Приговор, вынесенный 15 октября, не был обжалован и вступил в силу.

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# приговор , суд , убийство

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