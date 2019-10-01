Инвестиционный потенциал региона презентовали бизнесменам Азербайджана

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Тюменские предприниматели представили свою продукцию на международной строительной выставке "BakuBuild" в Азербайджане, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Стенд Тюменской области в "Баку Экспо центр" заняли три строительные компании: "Торговый дом "Поревит", "Тюменский завод фасадного декора" и "Зенит". Кроме того, столицу Азербайджана посетил заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков и председатель всероссийского азербайджанского конгресса по Тюменской области Физули Бурджуев.

Тюменцы презентовали инвестиционный потенциал региона в агентстве по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана. Посетили Сумгаитский технологический парк – один из крупнейших центров по производству промышленной продукции для нефтяного сектора в стране. В рамках деловой программы состоялся круглый стол с Caspian Business club － клубом предпринимателей Республики Азербайджан. Участников встречи приветствовал председатель клуба Тельман Алиев, после чего на тему инвестиционной привлекательности Тюменской области выступил Антон Машуков.

Тюменские и азербайджанские предприниматели обменялись информацией о деятельности своих компаний и определили точки взаимодействия. Участники выставки "BakuBuild" проявили интерес к продукции компании "Зенит": георешеткам и геотекстилю. Тюменцы провели переговоры с государственной нефтяной компанией "Сокар". По итогам встречи нефтяники выразили готовность в сотрудничестве с тюменским производителем.

Не менее продуктивно выставка "BakuBuild" прошла для Тюменского завода фасадного декора. По словам менеджера по продажам компании Катерины Моисеевой, во время работы удалось выяснить, что для потребителей в Азербайджанской республике необходим негорючий, бюджетный вариант фасадного декора. Получилось познакомиться с интересным поставщиком по изготовлению индивидуальных форм интерьерной лепнины － компанией "Linmet", которая может сама изготовить продукт или дать партнерам основу для него.