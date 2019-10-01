Международный конгресс "Человек и лекарство. Урал-2019" открылся в Тюмени

| Фото: Тюменского медицинского университета | Фото: Тюменского медицинского университета

Лечение, профилактику, инновации в кардиологии, иммунологии, педиатрии и других медицинских направлений обсуждают участники VI конгресса "Человек и лекарство. Урал-2019". Он открылся в тюменском технопарке и пройдет на площадках медицинских учреждений города и Тюменского государственного медицинского университета. Практикующие медики, студенты и ординаторы ознакомятся с современными научными достижениями и смогут перенять опыт ведущих специалистов страны.

"Мы должны развиваться и улучшать качество медицинской помощи, чтобы это чувствовал каждый пациент. Покажем свои наработки и услышим мнение гостей. Живое общение дает мощный толчок к совершенствованию", - сказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина отметила, что детально знакома с проблемами и успехами здравоохранения на Урале.

"Тюменская область – один из лидеров УФО: здесь не столь высока смертность, хорошо налажена работа службы сердечно-сосудистых заболеваний. Общая проблема – очень низкое качество диспансерного наблюдения. Главное, что может спасти ситуацию с хроническими неинфекционными заболеваниями, - это качественное наблюдение за ними, потому что они не излечиваются, нам важно увеличить сроки ремиссии", - подчеркнула она.

| Фото: Тюменского медицинского университета | Фото: Тюменского медицинского университета

Участников конгресса ждут мастер-классы, тренинги, деловые игры, круглые столы и симпозиумы. Студенты и ординаторы проявят себя в конкурсе докладов молодых ученых. Лучшего из 25 финалистов выявят 31 октября. Программа медицинского форума получилась насыщенной и интересной, отмечают организаторы события из Тюменского ГМУ.

"Секции касаются всех разделов медицины, в том числе организации здравоохранения, общественного здоровья, секции по внутренней медицине. Мы постарались составить программу прежде всего для практического здравоохранения, чтобы получили отражение все нацпроекты, которые реализуются в стране", - сообщила ректор Тюменского ГМУ Ирина Медведева.

Необходимость консолидировать усилия медицинского сообщества и науки в лице профессорско-преподавательского состава медицинского университета для развития здравоохранения на Урале и внедрения здоровых привычек подчеркнула первый заместитель губернатора региона Наталья Шевчик. Обращаясь к участникам события, она призвала их задавать острые вопросы и искать нетривиальные решения.

Работа конгресса продолжится до 5 ноября.

Татьяна Ковалева