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Тюменские школьники напишут олимпиаду по избирательному праву

Общество, 10:08 03 ноября 2019

департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права пройдет в Тюменской области с 20 ноября по 6 декабря. Задания будут включать пять ситуационных задач и написание эссе, сообщает Избирательная комиссия Тюменской области.

Этап проводится среди учащихся: 9-11 классов в один тур. За правильный ответ на ситуационную задачу начисляется пять баллов, за выполнение творческого задания - от одного до 15 баллов.

Средний балл каждого участника олимпиады определяется исходя из суммированных оценок. Участники, набравшие 39-40 баллов, признаются победителями олимпиады регионального этапа, получившие 32-38 баллов - призерами регионального этапа.

В состав жюри регионального этапа олимпиады вошли члены избирательной комиссии с правом решающего голоса, работники аппарата комиссии и представители департамента образования и науки Тюменской области.

Сроки и место проведения олимпиады в каждом муниципальном районе Тюменской области устанавливают территориальные избирательные комиссии. С порядком проведения можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Тюменской области в разделе "Документы".

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# избирком , олимпиады , школьники

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