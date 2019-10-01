Больницы Ишима и Ялуторовска получат новое медицинское оборудование

| Фото: областная больница №3 Тобольска | Фото: областная больница №3 Тобольска

Ангиографическую установку получит больница №4 в Ишиме и компьютерный томограф больница № 23 Ялуторовска. Распоряжение о выделении средств из областного бюджета на эти цели подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Замена оборудования позволит обеспечить оказание специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи и приблизить ее для жителей муниципалитетов.

Областная больница № 4 в Ишиме действует как межрайонный центр. Она оказывает специализированную медицинскую помощь жителям Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Сорокинского, Армизонского, Бердюжского, Сладковского, Голышмановского, Аромашевского и Казанского районов. Ежегодно врачи этой больницы проводят более 260 каронароангиографий – исследований, позволяющих определить место и степень сужения или закупорку коронарных сосудов. Проведение этой процедуры в экстренной ситуации одновременно со стентированием спасает жизнь больному с острым инфарктом миокарда и стенокардией.

В 2018 году в целом в Тюменской области проведено 3 тыс. 496 ангиопластик со стентированием, из них в Ишиме - 280. По статистике, ежегодно только в ишимскую больницу поступает более 270 человек с острыми или повторными инфарктами миокарда.

Благодаря применению этой технологии в Тюменской области удалось добиться снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По данным на 1 сентября 2019 года смертность от болезней системы кровообращения в целом в регионе составила 495,7 случаев на 100 тыс. населения, для сравнения в среднем по России – 588 случаев на 100 тыс. населения.

"Снижение смертности, в том числе от заболеваний сердца и сосудов, а также увеличение продолжительности жизни – ключевые показатели, обозначенные президентом страны в национальных проектах "Здравоохранение" и "Демография". Поставленные цели требуют от всех напряженной работы", – подчеркнул губернатор Александр Моор.