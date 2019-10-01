Депутаты обсудят благоустройство города и готовность ЖКХ к зиме

| Фото: https://duma.tyumen-city.ru | Фото: https://duma.tyumen-city.ru

Одиннадцатое заседание Тюменской городской думы VII созыва состоится 31 октября, начало - в 10 часов. В повестке дня - 15 вопросов, основными являются информация о реализации в городе правил благоустройства и подготовка объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный период.

В частности, представитель администрации расскажет депутатам о благоустройстве дворовых и прилегающих территорий, организации освещения и праздничного оформления, обустройстве площадок для выгула домашних животных и других мероприятиях, которые проводятся в рамках правил благоустройства города, принятых в июне этого года.

Подготовка ЖКХ к зиме активно обсуждалась на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству. Депутаты предлагают направить в адрес УСТЭК документ, регламентирующий сроки проведения ремонтных работ на теплосетях, а также продолжают настаивать на поиске адекватной по стоимости и качеству альтернативы ежегодной опрессовке труб.

Еще один важный вопрос, который предстоит рассмотреть народным избранникам на октябрьском заседании, - установление дополнительных категорий налогоплательщиков, подлежащих льготному налогообложению в 2020 году. Проектом решения предлагается освободить от уплаты земельного налога организации и предпринимателей, использующих участки для строительства или эксплуатации спортивных объектов, а также предоставить такую льготу организациям – держателям инвестиционных проектов Тюменской области.