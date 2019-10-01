Новогодний Тобольск оформят по мотивам сказки "Конек-горбунок"

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Персонажи сказки "Конек-горбунок" станут главными героями празднования Нового года в Тобольске, сообщает администрация города.

Концепцию новогоднего оформления обсудили на заседании рабочей группы по организации и проведению новогодних и рождественских мероприятий, которое провел глава города Максим Афанасьев.

Персонажи сказки будут гулять по улицам города, проводить праздничные мероприятия и игры, фотографироваться со всеми желающими, дарить подарки. О своих впечатлениях, планах и приключениях герои "Конька-горбунка" расскажут на своих личных страничках в социальных сетях.

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Председатель комитета по культуре и туризму Елена Распопова рассказала, что в этом году впервые будет запущена праздничная почта. Тоболякам предложат заполнить открытку с видами города, которую организаторы гарантированно отправят адресату.

"Мы не только поможем людям стать немного ближе друг другу, но и покажем красоту нашего города в разных уголках страны и мира. Каждый день с жителями будем писать новую главу в продолжение сказки о "Коньке-горбунке". В этом году у дома 19 в микрорайоне №6 мы проведем битву снеговиков. Команды сразятся за титул самого красивого снеговика Тобольска", - рассказала Елена Распопова.

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Концепция фирменного стиля праздника для тех, кто хочет поучаствовать в конкурсе на лучшее оформление, будет размещена на официальном сайте администрации города и на сайте "Я люблю Тобольск". Там есть логотипы, варианты наклеек на входные группы и в качестве подарков, постеры. Что касается иллюминации, то улицы города в этом году украсят Жар-птица и ее перо, Рыба-кит, веселые елочки, Царь-девица и Конек-горбунок.

Присутствующие на обсуждении представители крупных социальных объектов и мест массового посещения людей концепцию приняли и выступили со своими предложениями.

Руководитель тобольского автотранспортного предприятия Сергей Кугаевский предложил выпустить на линию особенный автобус. Он будет символизировать наступление Нового года, украсит улицы и подарит праздничное настроение.

Максим Афанасьев отметил, что не у каждого муниципалитета есть такая уникальная возможность соединить в новогодней концепции историю города и любимого сказочного героя.

"Прошу всех предпринимателей, руководителей социальных объектов, ТОСы, управляющие компании и общественные объединения поддержать нашу идею. Уже 1 декабря мы должны быть красивыми и готовыми к встрече Нового года. Самое интересное - это даже не сам праздник, а его ожидание, поэтому тянуть не будем", - призвал глава города.