Студенты провели "день на службе" в представительствах Ямала

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Около 50 студентов ТюмГУ побывали в представительстве Ямала в Тюменской области, став участниками мероприятия "День на службе", которое проводится в рамках проекта "Чиновник открытый", сообщает правительство ЯНАО.

Они встретились с руководителями структурных подразделений, познакомились с системой органов власти и узнали о принципах государственной гражданской службы и порядке рассмотрения обращений граждан. Ребята приняли участие в заседании, посвященном роли гражданского общества в профилактике коррупции на госслужбе.

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Мероприятие "День на службе" прошло также в представительстве ЯНАО при правительстве России в Москве. 20 ямальских студентов из девяти вузов посетили обзорную экскурсию по зданию и приняли участие в заседании круглого стола "Молодежная повестка: вопросы и возможности". Гостей приветствовала заместитель руководителя, начальник управления по осуществлению межрегиональных связей представительства региона Наталья Минейкина. Члены Молодежного правительства ЯНАО рассказали ребятам о своих проектах на территории Арктического региона и за его пределами, а также пригласили к участию гостей. Большинство приглашенных выразили желание пройти учебную практику в представительстве ЯНАО при правительстве России.