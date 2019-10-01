Судебные приставы: с юрлица взыскано более двух миллионов рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 2 млн рублей взыскали с юридического лица судебные приставы в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В отдел судебных приставов обратились 69 бывших сотрудников общества с ограниченной ответственностью, которым не выплатили зарплату за несколько месяцев. Мировой судья обязал юридическое лицо выплатить долг в общей сумме чуть более 1,9 млн рублей.

После уведомления судебным приставом-исполнителем должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства, все необходимые средства были переведены взыскателям в полном объеме.