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Судебные приставы: с юрлица взыскано более двух миллионов рублей

Происшествия, 18:27 31 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 2 млн рублей взыскали с юридического лица судебные приставы в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В отдел судебных приставов обратились 69 бывших сотрудников общества с ограниченной ответственностью, которым не выплатили зарплату за несколько месяцев. Мировой судья обязал юридическое лицо выплатить долг в общей сумме чуть более 1,9 млн рублей.

После уведомления судебным приставом-исполнителем должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства, все необходимые средства были переведены взыскателям в полном объеме.

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# долги , долги по зарплате , судебные приставы

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