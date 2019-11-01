Ишимцам расскажут о гражданской войне на новой выставке в музее

| Фото: Геннадия Крамора | Фото: Геннадия Крамора

Открытие выставки "Гражданская война в Приишимье. 1918-1919" пройдет в музее "Городская управа" 5 ноября в Ишиме. В рамках мероприятия состоится презентация девятого номера журнала "Наследие Тюменской области".

Об этом рассказал ученый секретарь Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова Геннадий Крамор. По его словам, выставка покажет события в Ишиме и Приишимье с лета 1918 года, когда была свергнута советская власть, до ноября 1919 года, когда в Приишимье завершилась Гражданская война.

Посетители смогут узнать, как город жил при белых, какие части здесь были сформированы и вошли в состав армии Колчака, с какими историческими личностями связан этот период, увидеть редчайшие фотографии. Также будет представлено значительное количество экспонатов, обнаруженных на полях Гражданской войны в нашем регионе: патроны, снаряды, гильзы, элементы снаряжения и многое другое. Открытие выставки приурочено к столетию вхождения в Ишим частей Красной армии – 5 ноября 1919 года.

Вслед за открытием экспозиции состоится презентация тематического выпуска ежегодного научно-популярного журнала "Наследие Тюменской области". В 2019 году он посвящен событиям Гражданской войны и Западно-Сибирского крестьянского восстания 1921 года.