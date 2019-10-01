Викуловским школьникам рассказали об эпохе каменного века

| Фото: ckd-vikulovo.ru | Фото: ckd-vikulovo.ru

Ученики Викуловской школы №1 стали первыми посетителями новой интерактивной выставки палеонтологических ценностей "Это было в каменном веке…", которая открылась в местном народном краеведческом музее им. А.В. Давыдова, сообщает администрация Викуловского района.

"Выставочный проект познакомил ребят с эпохой каменного века в необычном ракурсе. Вместе с экскурсоводом школьники побывали на стоянках людей эпохи оледенения, исследовали их быт и представления о мире. А уникальные археологические находки, собранные Анатолием Давыдовым – учителем географии, создателем и первым руководителем Викуловского краеведческого музея и его юными краеведами, рассказали о том, какую роль в жизни первобытного человека сыграл мамонт, и как подножный материал превратился в инструмент", - рассказали экскурсоводы музея.

Затем участники экскурсии перенеслись в эпоху потепления, когда с таянием ледников изменился климат, природа и животный мир. Осваиваясь в новых условиях, человек совершал множество открытий. Изучив их, посетители узнали, какие новые промыслы были освоены, и как изменился жизненный уклад человека с появлением новых занятий, как от кочевого образа жизни человечество перешло к оседлости, как достижения каменного века привели к становлению первых цивилизаций.

Выставка работает в будние дни с 8 до 17 часов, в воскресенье – с 11 до 16 часов. Для желающих организуют интерактивные занятия по занимательной антропологии по темам: "Охота и собирательство", "Домашний очаг", "Одежда, украшения, искусство". Ребят познакомят с открытиями и изобретениями древности, расскажут о жизни охотников и рыболовов каменного века.