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Инспекторы ГИМС проводят рейды по водоемам

Общество, 14:15 01 ноября 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Инструктажи для любителей осенней рыбалки и активного отдыха проводят инспекторы ГИМС на Туре: в поле их зрения и те, кто выбрал финальные дни для рыбалки на берегу, и те, кто отважился выйти на реку на лодках, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

На Туре появился первый лед, особенно, там где течение слабое: он опасен, потому что не издает предупреждающего треска, а просто рушится, складывается под человеком, из-за толстого слоя выпавшего снега создается иллюзия о надежности такого ледового покрова.

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"С наступлением осенне-зимнего периода мы усиливаем работу на водоемах, в местах массового выхода людей на лед, также в общеобразовательных учреждениях. Мы рассказываем о правилах поведения и безопасности. Тонкий лед, промоины и полыньи становятся ловушками не только для рыбаков, но и для тех, кто решил поиграть на льду", - отмечает начальник Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин.

Усилят профилактическую работу инспекторы в выходные и праздничные дни: помимо патрулирования на реках и озерах, они будут дежурить на общественных акциях и мероприятиях, проходящих в эти дни вблизи водоемов.

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# ГИМС , рейд

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