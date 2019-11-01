Тюменские дачники и многодетные семьи получат льготу по земельному налогу

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Льготы на земельный налог одобрили депутаты на одиннадцатом заседании Тюменской городской думы 31 октября. С 2020 года налоговое послабление коснется многодетных семей и дачников, чьи участки расположены в черте города, а также предпринимателей, использующих землю для строительства или эксплуатации спортивных объектов.

Об этом депутатам рассказала председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Оксана Величко. По ее словам, льгота предоставляется при условии, что освободившиеся средства будут направлены на строительство и реконструкцию инфраструктуры, а также приобретение спортивного инвентаря.

Каким образом это будет проконтролировано, поинтересовалcя депутат Александр Чепик. Начальник отдела правовой и экономической экспертизы гордумы Иван Дзуман пояснил, что льгота носит заявительный характер. Таким образом, если реконструкция не будет произведена, то предприниматель не сможет воспользоваться льготой.

Отметим, что по информации управления налоговой службы Тюменской области льготой по освобождению от уплаты земельного налога в размере 100% в 2018 году воспользовались шесть налогоплательщиков на сумму 664 тыс. рублей. Общая сумма льгот, которой воспользовались налогоплательщики с 2010 года, - 26 млн 669 тыс. рублей.

Проект, получивший положительное заключение городской счетной палаты, был поддержан депутатами. Кроме того, народные избранники одобрили льготы по земельному налогу для многодетных семей, а также дачников, чьи участки находятся в черте Тюмени.

"Сегодня мы решали очень важный вопрос, заботясь о двух категориях наших граждан. Для многодетных семей и дачников понижается ставка налогообложения. Прошу также обратить внимание на то, что получение льготы носит заявительный характер. То есть, гражданам необходимо изучить, какие у них платежи за землю и при необходимости подать заявление в налоговую инспекцию", - отметил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

Николай Ступников