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Большой концерт "Россия объединяет" соберет тюменцев на Цветном бульваре

Общество, 18:16 01 ноября 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Большой праздничный концерт "Россия объединяет", приуроченный ко Дню народного единства, развернется на Цветном бульваре в Тюмени 4 ноября в 12 часов.

В программе — выступление артистов и творческих коллективов региона, поздравления лидеров общественного мнения, массовое исполнение государственного гимна России, работа интерактивных площадок, розыгрыш ценных призов, полевая кухня, народные гулянья.

В это же время на Цветном бульваре стартует гастрономический фестиваль "Пир горой!". На нем тюменцев познакомят с продукцией местных товаропроизводителей. Будет работать несколько тематических площадок, посвященных мясу, яйцам, рыбе и кондитерским изделиям.

Гостей фестиваля ждет конкурсная программа, которую предложат сами товаропроизводители. Будут разыграны различные призы от предприятий.

Работа фестиваля продлится до 18 часов.

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# День народного единства , концерт , праздники

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