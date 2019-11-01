Большой концерт "Россия объединяет" соберет тюменцев на Цветном бульваре

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Большой праздничный концерт "Россия объединяет", приуроченный ко Дню народного единства, развернется на Цветном бульваре в Тюмени 4 ноября в 12 часов.

В программе — выступление артистов и творческих коллективов региона, поздравления лидеров общественного мнения, массовое исполнение государственного гимна России, работа интерактивных площадок, розыгрыш ценных призов, полевая кухня, народные гулянья.

В это же время на Цветном бульваре стартует гастрономический фестиваль "Пир горой!". На нем тюменцев познакомят с продукцией местных товаропроизводителей. Будет работать несколько тематических площадок, посвященных мясу, яйцам, рыбе и кондитерским изделиям.

Гостей фестиваля ждет конкурсная программа, которую предложат сами товаропроизводители. Будут разыграны различные призы от предприятий.

Работа фестиваля продлится до 18 часов.