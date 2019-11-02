Шестьсот ямальских семей переехали в Тюмень по программе "Сотрудничество" в 2019 году

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600 ямальских семей переехали на юг Тюменской области с начала 2019 года, год оказался рекордным по количеству жителей округа, улучшивших свои жилищные условия за счет межрегиональной программы "Сотрудничество", сообщает правительство ЯНАО.

Суммарно на реализацию программы было выделено 1,5 млрд рублей, в том числе 500 млн. были направлены на социальные выплаты гражданам, проживающим в жилье, признанном аварийным и подлежащим сносу. Для сравнения, в прошлом году финансирование программы "Сотрудничество" составило 1 млрд рублей, в 2017 году – 200 млн.

Средний размер выплаты на семью из двух человек составляет около 3 млн рублей, сумма выплаты зависит от стажа работы в округе.

"В 2019 году за счет серьезного финансирования этой программы переехать на юг Тюменской области, преимущественно в город Тюмень, смогли 600 ямальских семей: 462 семьи получили выплаты по основной программе и еще 138 семей улучшили жилищные условия, переехав из аварийного и подлежащего сносу жилья", – отметил первый заместитель руководителя департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

Одновременно воспользоваться выплатой за снос аварийного жилья и получить субсидию по программе "Сотрудничество" не получится.

"Важный нюанс работы всей программы: если вы получаете выплату, то вы должны сдать жилье, которое есть у вас в собственности или в найме. В случае, если у вас оно аварийное и вы переезжаете по программе "Сотрудничество", его тоже необходимо сдавать муниципалитету", – пояснил Савиных.

Также в этом году в программе изменились условия подбора жилья: ямальцы могут брать не только новые построенные квартиры, но и покупать на стадии строительства по договору долевого участия, при условии, что застройщик перешел на проектное финансирование и работает со счетами-эскроу.