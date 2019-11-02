Двадцать восемь брошенных на трассе кошек спасли в Югре

| Фото : ОД "Дай лапу" | Фото : ОД "Дай лапу"

28 котят спасли местные жители в Ханты-Мансийском округе. Неизвестные оставили животных мерзнуть в клетках на заснеженной трассе, полицейские проводят проверку по данному факту, сообщает РИА Новости.

Фотография с выброшенными на снег клетками, в которых находились животные, была опубликована в сообществе местного общественного движения "Дай лапу". В публикации не уточнялось количество котят, оставленных на морозе.

"По данному факту проводится проверка", - сообщил представитель отдела МВД по Сургутскому району.

Животных случайно обнаружила на обочине трассы в сторону Когалыма жительница Сургута Елена Макогон. Она рассказала, что в пяти клетках находились 28 котят.

"Рядом никого не было. Но раньше в соцсетях появлялось сообщение о мужчине, который спрашивал, куда можно деть 28 кошечек... Ровно столько и нашли, они все живые, они были в открытых клетках. Внутри также были лотки, миски с водой и кормом. Кто-то все это оставил на холоде, возможно, надеясь, что животные разбегутся по лесу", - сказала женщина.

По ее словам, всех котят разобрали местные жители, добровольцы.

"Кто-то забрал 10 котят, кто-то - семь, другие - пять. Всех забрали на передержку, будут раздавать. Главное, что животные находятся в тепле", - добавила она.