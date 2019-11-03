Минздрав России рекомендует меньше солить

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Министерство здравоохранения России рекомендовал россиянам снизить потребление пищевой соли до пяти граммов в сутки.

Минздрав России привел уровень потребления соли в России в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Приказ, который вносит поправки в рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, подписала глава ведомства Вероника Скворцова. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Олега Салагай.

Он уточнил, что ВОЗ рекомендует съедать не более пяти граммов соли в сутки. Потребление в большем количестве сильно увеличивает риски повышения артериального давления, инфаркта или инсульта. Причем речь идет не только о досаливании, а о количестве соли, которая поступает в организм со всей пищей в течение дня.

ВОЗ дает несколько рекомендаций по уменьшению потребления соли. В частности, предлагает снизить количество соли, используемой при приготовлении еды, убрать солонки со стола, реже есть соленые закуски и соусы, читать этикетки покупаемых продуктов и выбирать те, в которых меньше соли.

В Минздраве акцентируют: полностью безопасной соли не бывает. В приказе также отмечается, что по рекомендациям ВОЗ вся пищевая соль должна быть йодирована, добавил Салагай.

Дополним, в Тюменской области с 1997 года проводится массовая йодная профилактика. Она основана на использовании йодированной соли в питании в организованных коллективах детей и подростков, а также при производстве продуктов питания, в частности, хлебобулочных изделий, молочной продукции. За 20 лет реализации программы профилактики йодного дефицита показатели региона улучшились. У детей препубертатного возраста с 85 % до 6,8 % снизилась частота появления зоба. И все же цифра не достигла целевых значений ВОЗ, характеризующих достаточное потребление йода, сообщает региональный Роспотребнадзор.