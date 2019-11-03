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Памятник БТР-70 установили в тюменском сквере Пограничников

Общество, 12:07 03 ноября 2019

Росгвардии по Тюменской области | Фото: Росгвардии по Тюменской области

Памятник БТР-70 торжественно открыли в тюменском сквере Пограничников.

Как сообщает региональное управление Росгвардии, инициаторами установки памятника стали ветераны-пограничники Тюменской области. БТР установили в сквере Пограничников, где ранее появились мемориалы памяти участникам Великой Отечественной войны, воинам-пограничникам, вертолет МИ-24 и другие. Участие областного управления Росгвардии в подобных мероприятиях стало доброй традицией, отметил заместитель начальника ведомства полковник Михаил Катаргин.

"Благодаря этому событию удастся сохранить и передать будущим поколениям частичку истории и событий, которые связаны с этим бронетранспортером. Благодарим инициаторов идеи установки памятника за вклад в благое дело. Желаем ветеранам-пограничникам и их семьям доброго здравия и мирного неба над головой", - обратился к собравшимся полковник Катаргин.

Военнослужащие, а также представители органов власти и общественных организаций, ветераны, студенты и школьники почтили память героев минутой молчания. Присутствующие возложили к мемориалу цветы и выразили много добрых слов, вспомнив историю страны и подвиги земляков. Затем знаменная группа и парадный расчет Росгвардии вместе с другими участниками прошли торжественным маршем.

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# памятник , Росгвардия по Тюменской области

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