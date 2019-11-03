Продолжается заявочная кампания конкурса "Лучший экспортер года"

| Фото: Центра поддержки экспорта Тюменской области | Фото: Центра поддержки экспорта Тюменской области

Предприятия Тюменской области могут подать заявки на конкурс "Лучший экспортер года" до 15 ноября.

Как сообщает Торгово-промышленная палата региона, конкурс организует Центр поддержки экспорта Тюменской области при участии регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"Увеличение количества предприятий, реализующих продукцию на внешних рынках, свидетельствует о повышении конкурентоспособности бизнеса. Развитие этого направления – одна из приоритетных задач региона", – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта в Тюменской области по итогам прошлого года составил 1,2 млрд долларов, что на 200 млн долларов больше, чем в 2017 году. Основные экспортные поставки осуществлялись в 90 стран ближнего и дальнего зарубежья, среди них: Нидерланды, Франция, Великобритания, Швеция, Польша, Бельгия, Финляндия, Германия, Республика Беларусь, США и Латвия. Для популяризация экспортной деятельности ежегодно проводится конкурс "Лучший экспортер Тюменской области".

"Лучшего экспортера года" выберут в пяти номинациях. Среди подавших заявки компании "Тюменский машиностроительный завод", "Сибтехнология", "Тюменские аэрозоли", "Денит", "Сибнефтеавтоматика" и другие.

Награждение победителей конкурса "Лучший экспортер года" состоится в рамках "Тюменского экспортного Форума" 3 декабря в Технопарке. Победители регионального конкурса выдвигаются на Всероссийскую премию правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта.

Подробнее с условиями конкурса можно познакомиться на Деловом портале Тюменской области, пройдя по ссылке. Заявки на участие принимаются на электронную почту руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области – PoluhinSV@72to.ru. Контактный телефон: +7 (3452) 53-40-00 (доб. 1003).