День народного единства широко отпразднуют в Тюмени

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменцев приглашают на праздничные программы, посвященные Дню народного единства, которые пройдут 4 ноября с 12 часов.

Афишу мероприятий представил департамент культуры администрации Тюмени.

Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства, начнется в 12 часов на Цветном бульваре. Творческие коллективы Центра культуры и творчества "Тюмень" представят зрителям свои лучшие композиции. Тюменцы вместе с артистами исполнят гимн Российской Федерации, примут участие в интерактивных спортивных площадках, отведают полевую кухню, а самые ловкие и смелые получат призы.

В 12 часов в сквере Казачьи луга начнутся народные гулянья "Сила народа – в единстве народа!".

В 13 часов в Доме культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) стартует праздничная программа "День национальных культур".

В 15 часов в Доме культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5-в) гостей соберут на программу "В дружбе сила и единство".

Программа "Искусство вечно" начнется в 15 часов в Центре "Этнос" (ул. Тимуровцев, 32/1). Для гостей подготовили настольные игры, мастер-классы по декоративно-прикладному и изобразительному искусству, интерактивная площадка "Искусство играть", показ короткометражного мультфильма и немого кино "Как это было…", фотосессия "Как артист кино…", дефиле-импровизация "Искусство сближает народы".