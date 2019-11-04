Старые iPhone отключат от интернета

| Фото: r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

Владельцы старых iPhone и iPad лишатся возможности подключаться к интернету. Об этом предупредила своих клиентов компания Apple, сообщает "Лента.ру".

Чтобы оставаться в сети, на гаджеты, изготовленные до 2012 года, необходимо установить важное обновление под номерами 10.3.4 или 9.3.6. В корпорации объяснили, что на такой шаг пришлось пойти из-за встроенных в устройства GPS-модулей, которые могут некорректно работать из-за перезагрузки спутников глобального позиционирования.

Презентация новых смартфонов Apple прошла 10 сентября. Компания показала iPhone 11 с двойной камерой, а также iPhone 11 Pro и Pro Max. Последние два смартфона выпускаются с экранами 5,8 и 6,5 дюймов, а также имеют тройную основную камеру.