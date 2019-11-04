Танцы, песни, ГТО: тюменцы отмечают День народного единства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Увидеть и услышать выступления лучших творческих коллективов Тюмени, проверить свою силу и выносливость и зарядиться хорошим настроением смогли горожане и гости города, которые в День народного единства пришли на Цветной бульвар.

Со сцены земляков поздравил председатель координационного совета национальных общественных объединений и культурных автономий Тюменской области Евгений Воробьев.

"Этот праздник уходит корнями в историю. Когда была распря, было трудно в стране, разные по вере и национальности люди объединились в едином стремлении сохранить Россию как государство. В этом году Тюменской области исполнилось 75 лет. Это регион, где в мире и согласии живут более 150 национальностей, и в этом наша сила", - рассказал он.

Участники праздника вместе исполнили гимн России, подпевали и пританцовывали в такт народным и казачьим песням. Помимо культурной программы, работают площадки с сувенирами ручной работы, полевая кухня, а инструкторы ГТО принимают нормативы. На стенде, организованном центром "Дзержинец", любой желающий может оставить пожелание жителям региона и всей страны.

Тюменские товаропроизводители - участники первого гастрономического фестиваля "Пир горой" предлагают прохожим не только свою продукцию, но и интерактивные развлечения - песни, мастер-классы по приготовлению еды и возможность сделать фото с ростовыми куклами. Особым спросом у тюменцев пользуются замороженные ягоды и грибы, а также горячие пироги. Безопасность участников праздника обеспечивают сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС.

Дарья Казакова