После временного потепления в Тюмень вернутся холода

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Временное потепление ожидается в Тюмени в ближайшие дни - с 5 по 10 ноября. Как сообщает центр Фобос, в эти дни в регион будут прорываться согретые Гольфстримом воздушные массы. Однако уже в пятницу из-за вторжения арктических воздушных масс придет похолодание.

5 и 6 ноября в Тюмени будет пасмурно, возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 3 градусов.

7 ноября столбики термометров поднимутся до плюс 5, синоптики также прогнозируют дожди.

С 8 ноября в областном центре начнется похолодание и снег. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 6 градусов, днем ожидается до минус 4.

Не изменится погода и в выходные. 9 и 10 ноября в Тюмени будет до минус 4 градусов в дневные часы и до минус 6 – ночью.

Любовь Голышева