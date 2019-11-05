Любительские театры нисколько не уступают профессионалам, уверены эксперты "Театральной революции"

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Любительские театры нисколько не уступают профессионалам. На тюменском фестивале "Театральная революция" я перестала понимать, кого называют любителями.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила кандидат искусствоведения, мастер театроведческого курса Государственного института театрального искусства Москвы, член жюри фестиваля "Театральная революция" Марина Тимашева.

В тюменском театральном фестивале она участвует впервые. Приглашение на него получила от сотрудника Союза театральных деятелей, руководителя российской секции любительских театров Аллы Зориной.

За пять дней фестиваля эксперты посмотрели 10 спектаклей от 20 коллективов городов России и стран зарубежья. По словам Марины Тимашевой, многие постановки удивили формой и качеством.

"Спектакль тюменского театра "Космос" по пьесе "С училища" режиссера, директора театра Марины Деликатной впечатлил. Она ловко вышла из ситуации: пьесу изрядно купировала, облегчив ее восприятие. Она придумала яркий, театральный ход, который позволяет пьесу не воспринимать как физиологический очерк. И я поражена, что актеры – любители. Они работают весьма профессионально в предлагаемых режиссером обстоятельствах", - рассказала московский эксперт.

По словам Марины Тимашевой, актеры из Венгрии поразили формой, своеобразным театральным языком. А детский спектакль из Чехии произвел впечатление режиссерским решением, выбором материала. "Тема трагическая – о еврейском мальчике, который в годы войны должен спасаться и бежит из Польши в Чехию. Этот спектакль выходит за рамки Второй мировой войны, за рамки сугубо еврейской темы. В финале на сцене появляется много детей, которые произносят фразы: "Я из Афганистана, я из Сирии, …меня не надо жалеть! Это бесполезно". Таким образом, этот спектакль ставит вопрос о том, что жалость – элементарное сентиментальное сочувствие – бессмысленна, а чем мы можем помочь, я не знаю", - говорит она.

Жюри фестиваля - педагог ГИТИСа, вице-президент Российского центра АИТА, президент Ассоциации студенческих театров России Михаил Чумаченко, театральный критик, театровед, член ассоциации театральных критиков России Александрина Шаклеева, театральный критик, режиссер, председатель совета Русского театра в Эстонии Яак Аллик, театральный обозреватель, исполнительный директор Финского центра Международной ассоциации любительских театров, омбудсмен Фонда любительских театров Мэрья Лааксовирта, студентки магистратуры театроведческого факультета ГИТИСа Анастасия Казьмина и Марина Тимашева - назовут победителей тюменского театрального фестиваля в МТЦ "Космос" 5 ноября.

"Я столько увидела новых людей, новые театры, новые формы. Здесь очень живо, интересно, беспокойно в нормальном смысле слова. Фестиваль востребован – полный зал каждый день. Значит, он нужен и необходим", - отметила член жюри фестиваля "Театральная революция" Марина Тимашева.

Напомним, Международный фестиваль "Театральная революция" проходит в Тюмени в седьмой раз. В этот раз география творческого форума существенно расширилась. На тюменские подмостки вышли коллективы из Германии, Чехии, Малайзии, Греции, нескольких городов России.

Добавим, учредитель фестиваля - департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Организатор - МТЦ "Космос", получивший по итогам конкурса среди СОНКО, субсидию от регионального департамента культуры в размере полумиллиона рублей на проведение фестиваля.

Тюменская "Театральная революция" проходит в рамках реализации национального проекта "Культура".

Подробнее о спектаклях, ярких моментах выступлений актеров можно узнать в официальной группе фестиваля во ВКонтакте.

Анжела Лебедева