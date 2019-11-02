Омичи на фестивале "Театральная революция" представили клоунаду

Спектакль театра "Третий круг" Омск | Фото: организаторов фестиваля "Театральная революция" Спектакль театра "Третий круг" Омск | Фото: организаторов фестиваля "Театральная революция"

На международный фестиваль "Театральная революция" мы привезли спектакль в жанре клоунады - единственный наш спектакль в этом жанре. Называется он "Звездный дождь" по творчеству Леонида Енгибарова – известного советского клоуна.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила режиссер молодежного театра "Третий круг" Омска Флора Бабаджанян.

Впервые труппа театра принимает участие в VII международном фестивале "Театральная революция". На приглашение организаторов, отмечает режиссер, отреагировали с удовольствием. Омичи выступили на малой сцене тюменской драмы в день открытия фестиваля 1 ноября.

"Нас пригласили на этот фестиваль и мы сразу же отреагировали. У нас "шкатулочный" театр по размерам. 20 лет отметили со дня основания в этом году. Представляем спектакль в жанре клоунады. В спектакле заняты актеры, которым от 16 до 35 лет. Спектакль о творчестве, любви, мечтах. Важно участвовать в этом фестивале, чтобы видеть других и знакомиться", - рассказала Флора Бабаджанян.

Взяв за основу творчество Леонида Енгибарова, амплуа которого было - грустный клоун, спектакль омичей тоже начинается невесело. Одинокий клоун живет размеренной жизнью, каждый день похож один на другой. Все меняется после того, как он дергает за ниточку, привязанную к ручке двери. И тут все меняется: появляются новые люди - яркие персонажи со своим характером, манерой поведения, талантами. В новой жизни есть самое главное, чего ждал унылый клоун всю жизнь - это любовь.

Чувства, эмоции, поступки - все это прольется на героев спектакля как звездный дождь. Актеры дают возможность зрителю смеяться, думать, анализировать, размышлять.

"Я хочу сказать огромное спасибо Омску, за такой детско-взрослый спектакль, я много нашла в этом чего-то своего, жизненного, взрослого. У меня были любимые персонажи, на которых я обращала внимание. Для меня этот спектакль о жизни, о тех моментах, на которые мы не обращаем внимание, но это важно. И вот сейчас, Омск показал, как надо жить", - поделилась впечатлениями от спектакля омичей "Звездный дождь" жительница Тюмени Дарья.

Смешной спектакль с философским смыслом вызвал у тюменцев массу позитива: зал малой сцены драмтеатра взрывался овациями и криками "Браво!". Актеры несколько раз выходили на поклон, благодарили зрителей за теплый прием.

Распрощавшись с актерами театра "Третий круг", зрители активно обсуждали спектакль, подходили к режиссеру, высказывали свое мнение. Студент факультета режиссуры театра Тюменского института культуры Алексей убежден, этот спектакль заставляет задуматься о самом сокровенном.

"Это спектакль о чем-то откровенном, о чем люди особо не говорят вслух. Взять ту же самую встречу на остановке, когда люди не видят друг друга. Если бы они были чуть-чуть открытие, то столько всего хорошего могло произойти с ними. Даже на примере одного клоуна – снаружи темный, а внутри он абсолютно другой человек, - рассказывает Алексей. - Испытать эмоции, чувства, которые не всегда можно испытать в реальной жизни, для этого театр и создан, чтобы почувствовать то, чего нам порою так не хватает. И здорово, что существуют такие фестивали как "Театральная революция", хотелось бы, чтобы их было больше".

Напомним, международный фестиваль "Театральная революция" проходит в Тюмени в седьмой раз. В этот раз география творческого форума существенно расширилась. На тюменские подмостки выйдут коллективы из Германии, Чехии, Малайзии, Греции, нескольких городов России. Всего десять коллективов представят более 20 постановок с 1 по 5 ноября.

Добавим, учредитель фестиваля - департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Организатор - МТЦ "Космос", получивший по итогам конкурса среди СОНКО, субсидию от регионального департамента культуры в размере полумиллиона рублей на проведение фестиваля.

Тюменская "Театральная революция" проходит в рамках реализации национального проекта "Культура".

Подробнее о спектаклях, ярких моментах выступлений актеров можно узнать в официальной группе фестиваля во ВКонтакте.

Анжела Лебедева